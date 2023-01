Giornata della pace: San Marino-Montefeltro, due celebrazioni presiedute dal vescovo Turazzi e consegna del messaggio di Papa Francesco

Domenica 1° gennaio nella diocesi di San Marino-Montefeltro è stata celebrata la Giornata mondiale della pace con due eventi: nella basilica di San Marino alle ore 12 e nella cattedrale di Pennabilli alle 17. Il vescovo Andrea Turazzi ha presieduto entrambe le celebrazioni che hanno visto la partecipazione di numerose autorità, quelle sammarinesi accolte dal vicario foraneo, don Marco Mazzanti, e quelle feretrane. A San Marino il responsabile dell’Ufficio per la pastorale del lavoro Gian Luigi Giorgetti nel suo messaggio di saluto della Chiesa sammarinese-feretrana ha detto: “In questo tempo drammaticamente segnato dalla guerra in Europa, celebriamo con ancora maggiore convinzione la 56ª edizione della Giornata mondiale della pace, istituita da San Paolo VI per esortare tutti gli uomini di buona volontà a dedicare il 1° giorno dell’anno alla pace perché questa possa essere promossa e custodita ogni giorno dell’anno”.

Da quando il vescovo Turazzi ha preso possesso della diocesi ha voluto che questa Giornata fosse sottolineata, a San Marino e nel Montefeltro, da una celebrazione dedicata alla pace nel corso della quale consegnare ai rappresentanti delle istituzioni il messaggio per la pace del Santo Padre. Una consegna dal significato pastorale, che ha simboleggiato l’adesione della comunità cristiana alle indicazioni del Pontefice ma anche il desiderio che il messaggio per la pace possa essere accolto da tutto il paese, rappresentato a San Marino e a Pennabilli. Al termine delle due celebrazioni mons. Turazzi ha consegnato il messaggio ai Capitani reggenti e quindi alle altre autorità presenti.