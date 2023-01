Benedetto XVI: mons. Savino (Cassano all’Jonio), “ha fatto ‘teologia in ginocchio'”

Mons. Francesco Savino, vescovo di Cassano all’Jonio, stasera, alle 19, nella basilica minore cattedrale della cittadina ionica, presiederà la celebrazione eucaristica, in suffragio per il Papa emerito Benedetto XVI. “La nostra diocesi – ha scritto il presule – si unisce alla preghiera di tutta la Chiesa e di tutte le Chiese per la conclusione del pellegrinaggio terreno del Papa emerito Benedetto XVI, accompagnandolo nel suo incontro personale e definitivo con il Signore Risorto”.

Grato al Signore per il dono di questo pastore mite, “umile servitore nella sua vigna”, il vescovo della diocesi cassanese lo ricorda come un uomo che, secondo l’espressione di Papa Francesco, ha fatto “teologia in ginocchio”. “Fin dall’inizio del suo ministero di successore dell’apostolo Pietro, Benedetto XVI ha ricordato a tutti il primato dell’Amore di Dio. Chiamato a offrire la propria competenza teologica durante i lavori conciliari, Joseph Ratzinger ha offerto una ermeneutica del Vaticano II e ha contribuito significativamente al rinnovamento della Chiesa”.