Benedetto XVI: Biella, domani il vescovo Farinella presiede in cattedrale una messa in suffragio del Papa emerito

Il vescovo di Biella, mons. Roberto Farinella, nella serata di domani, mercoledì 4 gennaio, alle 18.15 nella cattedrale di Santo Stefano, presiederà una celebrazione eucaristica in suffragio del Papa emerito Benedetto XVI. Nei giorni scorsi, rivolgendosi alla comunità diocesana, mons. Farinella, ha scritto che “la diocesi di Biella, clero, parrocchie, religiosi e religiose e tutto il popolo santo di Dio si uniscono al Santo Padre Francesco e a tutta Chiesa con la preghiera e l’omaggio della fede cristiana affidando la sua anima all’intercessione della Beata Vergine Maria, Regina del monte d’Oropa, davanti alla cui effigie anche Papa Benedetto sostò in prolungata e silenziosa preghiera, nel tempo del suo ministero di Prefetto di Congregazione per la dottrina fede”. Sicuro che “il suo nome non sarà dimenticato”, il vescovo così è espresso: “Eleviamo, nella speranza cristiana, la nostra preghiera di suffragio per lui, riconoscenti al Signore per il suo magistero, la sua fervida testimonianza e la sua carità apostolica, vissute in tutta la sua vita e in particolare, come Vicario di Cristo, al servizio della Chiesa universale e dell’umanità intera”.