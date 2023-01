Benedetto XVI: Madrid, da oggi a venerdì alla Nunziatura apostolica aperto il libro delle condoglianze. Ai funerali il card. Omella, il card. Osoro e mons. Garcia Magan

Da oggi, martedì 3, e fino a giovedì 5 gennaio dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 17,00 alle 19,00, e venerdì 6 gennaio, dalle 9,30 alle 13,30, presso la Nunziatura apostolica a Madrid, in Spagna, rimarrà aperto un libro di condoglianze per salutare il Papa emerito Benedetto XVI, scomparso la mattina di sabato 31 dicembre. Inoltre, sarà possibile inviare messaggi di cordoglio attraverso l’e-mail della Nunziatura: nunap@nunciaturapostolica.es.

Alla messa esequiale per Benedetto XVI, presieduta da Papa Francesco giovedì 5 gennaio, alle ore 9.30, sul sagrato della Basilica di San Pietro, per la Conferenza episcopale spagnola parteciperanno il presidente, card. Juan José Omella; il vicepresidente, card. Carlos Osoro, e il segretario generale, mons. Francisco César García Magán.