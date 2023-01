Benedetto XVI: Monreale, ieri essa di suffragio in cattedrale presieduta da mons. Isacchi e in tutte le parrocchie

Messa in suffragio del Papa emerito Benedetto XVI, ieri, in tutte le parrocchie dell’arcidiocesi di Monreale. Scrivendo ai sacerdoti, ai diaconi, ai religiosi, ai consacrati e ai fedeli tutti della diocesi, l’arcivescovo, mons. Gualtiero Isacchi, ha chiesto di esprimere il cordoglio per la dipartita del Papa emerito e la “gratitudine per la sua testimonianza di grande umiltà” di cui “il cuore è colmo”, con un questo segno di unità. “Nell’omelia che tenne in occasione dell’inizio del suo ministero petrino, in piazza San Pietro il 24 aprile 2005 – scrive mons. Isacchi -, ebbe a dire: ‘Fa’ che siamo un solo pastore ed un solo gregge! Non permettere che la tua rete si strappi ed aiutaci ad essere servitori dell’unità!’. L’unità della Chiesa è sempre stato il desiderio profondo che Benedetto XVI ha perseguito e servito”. È dunque “alla luce di questo suo desiderio”, che l’arcivescovo ha chiesto che “tutte le comunità parrocchiali celebrino una santa messa in suffragio del Papa emerito Benedetto XVI nel giorno di lunedì 2 gennaio”. L’invito all’unità va anche oltre: “Sarebbe bello le parrocchie vicine si ritrovassero insieme, unite intorno all’unica mensa della parola e dell’eucaristia, per questa preghiera”. Lo stesso presule ha celebrato messa in cattedrale ieri sera alle ore 18.