Benedetto XVI: al funerale due delegazioni ufficiali, ma arrivano conferme da altri capi di Stato

foto SIR/Marco Calvarese

Per volere dello stesso Papa emerito Benedetto XVI, saranno due le delegazioni ufficiali presenti ai funerali che saranno presieduti da Papa Francesco giovedì prossimo, 5 gennaio, alle 9:30 sul sagrato della basilica di San Pietro. Si tratta della delegazione della Germania, paese natale di Joseph Ratzinger, e dell’Italia, sua seconda patria, come l’ha sempre definita. In piazza San Pietro vedremo dunque giovedì il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, e quello della Germania, Frank Walter Steinmeier, con i rispettivi seguiti. La Sala Stampa della Santa Sede non è in grado di confermare la presenza di altri capi di Stato o di governo, ma “se qualcuno verrà – ha detto il direttore, Matteo Bruni, rispondendo alle domande dei giornalisti – lo farà a titolo personale”. Cominciano ad essere rese note, intanto, alcune presenze di altri Capi di Stato ai funerali: per la Polonia il presidente Andrzej Duda, per la Spagna la Regina Sofia, per il Belgio il Re Filippo e la Regina Mathilde, per il Portogallo il presidente Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa, per l’Ungheria il presidente Katalin Novak.