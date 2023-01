Parlamento europeo: Metsola ha avviato una procedura d’urgenza per la revoca dell’immunità di due deputati

La presidente dell’Europarlamento, Roberta Metsola, ha avviato una procedura d’urgenza per la revoca dell’immunità di due deputati del Parlamento europeo, a seguito della richiesta delle autorità giudiziarie belghe. La procedura dovrà concludersi entro il 13 febbraio 2023. Lo comunica in una nota il Parlamento europeo. “La presidente annuncerà la richiesta in plenaria nella prima occasione possibile, il 16 gennaio”. La richiesta sarà poi inviata alla commissione Affari giuridici del Parlamento Ue (Juri) per votare una proposta sulla decisione. “Fin dal primo momento il Parlamento europeo ha fatto tutto il possibile per contribuire alle indagini e continueremo a garantire che non ci sia impunità. I responsabili troveranno il Parlamento dalla parte della legge. La corruzione non può comprare e noi faremo di tutto per combatterla”, ha dichiarato la presidente Metsola. In particolare, la commissione Juri adotterà una raccomandazione affinché l’intero Parlamento approvi o respinga la richiesta. “Tutti i casi sull’immunità sono discussi a porte chiuse”, ricorda l’Eurocamera. La raccomandazione verrà poi presentata alla plenaria. In caso di approvazione da parte della plenaria (maggioranza semplice), la presidente comunicherà immediatamente la decisione del Parlamento all’eurodeputato o agli eurodeputati interessati e all’autorità nazionale competente. La presidente ha chiesto a tutti i servizi e alle commissioni di dare “priorità a questa procedura per concluderla entro il 13 febbraio 2023”.