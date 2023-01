Benedetto XVI: volontari Unitalsi in servizio in piazza San Pietro per le esequie

L’Unitalsi si è attivata per offrire servizio in Vaticano in occasione della scomparsa di Papa Benedetto XVI. I volontari dell’associazione sono presenti con un gazebo in piazza del Sant’Uffizio da da lunedì 2 e fino al 5 gennaio 2023, giorno in cui verranno celebrate le esequie di Papa Ratzinger.

“I volontari dell’Unitalsi della Sottosezione di Roma e delle sottosezioni limitrofe sono impegnati da questa mattina – ha dichiarato Preziosa Terrinoni, presidente della Sezione Romana – Laziale dell’Unitalsi -. Il loro compito, dalle 7 del mattino fino alle 19, è quello di fornire accoglienza e assistenza alle persone che in questi giorni si recheranno a visitare la salma e che parteciperanno ai funerali del Papa emerito”. Presso il gazebo dell’Unitalsi sono disponibili anche alcune carrozzine in assistenza alle persone anziane ed ammalate che dovessero averne necessità.