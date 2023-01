Benedetto XVI: anche il premier ungherese Orban alla camera ardente

Foto Vatican Media/SIR

Questa mattina – intorno alle 11, a quanto si apprende – anche il premier ungherese Viktor Orban si è recato alla camera ardente allestita per il Papa emerito Benedetto XVI nella basilica vaticana, al centro dell’Altare della Confessione. Per l’omaggio nella basilica di San Pietro alla salma di Joseph Ratzinger, il primo ministro ungherese era accompagnato dalla moglie, Aniko Levai. Il premier ungherese potrebbe fermarsi anche per i funerali che Papa Francesco celebrerà giovedì 5 gennaio sul sagrato della basilica di San Pietro, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.