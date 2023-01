Ue: Commissione europea, quest’anno si celebra il 30° anniversario del Mercato unico

Quest’anno l’Unione europea celebra il 30° anniversario del Mercato unico per la libera circolazione di beni, servizi, persone e capitali. Il Mercato unico europeo è stato istituito il 1° gennaio 1993. Lo comunica in una nota la Commissione europea. In 30 anni, il Mercato unico “ha portato a un’integrazione senza precedenti tra le economie degli Stati membri, fungendo da motore per la crescita e la competitività e sostenendo il potere economico e politico dell’Europa a livello globale”, afferma l’Esecutivo europeo. Inoltre il Mercato unico Ue “ha svolto un ruolo fondamentale nell’accelerare lo sviluppo economico dei nuovi Stati membri che hanno aderito all’Ue, eliminando le barriere all’ingresso e stimolando la crescita”. Recentemente, il Mercato unico europeo si è dimostrato “essenziale per aiutare l’Europa ad affrontare la pandemia di Covid-19 e la crisi energetica” dovuta all’invasione della Russia in Ucraina. Infine, “preservare e rafforzare l’integrità del Mercato unico rimarrà fondamentale per consentire all’Europa di rispondere alle nuove sfide in modo coordinato e continuare a sostenere la competitività delle economie europee”, conclude la Commissione Ue.