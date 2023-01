Ucraina: #KidsAction4Peace, i bambini d’Europa chiedono la pace ai capi di Governo e di Stato

(foto #KidsAction4Peace)

Dall’idea di 18 bambini e ragazzi europei che si sono chiesti come poter aiutare gli amici che si trovano in mezzo alla guerra in Ucraina, è iniziata in questi giorni la campagna di sensibilizzazione per chiedere la pace, sperando di “arrivare ai cuori” di capi di Governo e di Stato dei diversi Paesi d’Europa. L’idea è quella di realizzare un disegno, scrivere una poesia o una letterina sulla pace, citando l’hashtag #KidsAction4Peace, chiedere ad almeno altri 5 bambini di fare la stessa cosa, condividere il messaggio sui social attraverso una foto e spedire tutto tra il 25 ed il 30 gennaio all’indirizzo postale del proprio capo di Governo o di Stato o anche di altro Paese a scelta dalla lista pubblicata. Sono Sofia, Agnese, Matteo, Costanza, Nicola, Mattia, Teresa, Cristina, Anastasia, Leonor, Margarida, Leonor, Joao, Leonor, Thiméo, Mathilde, Adéline e Aurélien, i 18 bambini tra i 7 ed i 12 anni, provenienti da Italia, Portogallo e Belgio che hanno organizzato l’iniziativa che si concluderà il 30 gennaio, giornata scolastica della nonviolenza e della pace, qualche giorno prima del Consiglio europeo straordinario in pogramma il 9 e 10 febbraio a Bruxelles.