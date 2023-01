Servizio civile universale: Caritas Perugia, progetti attivati al Centro d’ascolto, nell’Emporio e nella Mensa

Sono numerosi i giovani interessati al Servizio civile e coloro che vogliono vivere questa esperienza, nel biennio 2023-24, hanno ancora 30 giorni di tempo – fino alle 14 del 10 febbraio – per presentare la domanda di adesione. Lo prevede il bando pubblicato il 15 dicembre 2022 dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, per la selezione di 71.550 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale che si realizzeranno tra il 2023 e il 2024. Caritas Italiana vede finanziati complessivamente 181 progetti in Italia, per un totale di 1.663 posti, e 10 progetti all’estero per 46 posti. Tutti i progetti proposti dalla Caritas Italiana hanno una durata di 12 mesi. Nell’ambito del programma regionale Fratelli Tutti a cui partecipano tutte le Caritas diocesane della regione Umbria, la Caritas di Perugia-Città della Pieve ha ottenuto il finanziamento di 3 progetti per un totale di 12 volontari.

I progetti di Caritas Perugia sono: “Futuro in ascolto” (nell’ambito dell’attività svolta dal Centro di ascolto) e durerà 12 mesi, 25 ore settimanali su 5 giorni, 4 posti disponibili di cui uno riservato a giovani con minori opportunità, cioè temporanea fragilità personale o sociale (da autocertificare ai sensi degli artt.46 e 47 del Dpr n. 445/2000); “Mani tese” (nell’ambito dell’attività svolta dall’Emporio della Solidarietà con ente attuatore Fondazione di Carità San Lorenzo) e prevede 12 mesi, 25 ore settimanali su 5 giorni, 4 posti disponibili di cui uno riservato a giovani con minori opportunità, cioè temporanea fragilità personale o sociale (da autocertificare ai sensi degli artt.46 e 47 del Dpr n. 445/2000); “Prima gli ultimi” (nell’ambito dell’attività svolta dalla Mensa diocesana) e prevede la durata di 12 mesi, 25 ore settimanali su 6 giorni, 4 posti disponibili di cui uno riservato a giovani con minori opportunità, cioè temporanea fragilità personale o sociale (da autocertificare ai sensi degli artt.46 e 47 del Dpr n. 445/2000).