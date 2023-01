Diocesi: Piazza Armerina, fino al 29 gennaio, a Gela, la mostra di 500 presepi da tutto il mondo

Oltre 500 presepi provenienti da tutto il mondo sono visitabili a Gela nella parrocchia san Rocco, nel quartiere Cantina sociale. La mostra, giunta alla 26ª edizione, è curata dal collezionista don Enzo Romano che espone la sacra rappresentazione con pezzi provenienti da tutto il mondo, acquistati o ricevuti in dono da quanti conoscono e apprezzano la sua passione. “Il presepe è lì dove si crea lo spirito di fraternità fra i popoli del mondo” è il tema che accompagna la mostra che sarà visitabile fino al 29 gennaio. Un viaggio suggestivo tra culture, espressioni, materiali, colori e ambientazioni diverse che raccontano la buona novella, tramandata in ogni angolo della terra, di padre in figlio. Ogni aspetto della mostra è stato curato nei minimi particolari. “Un sogno ad occhi aperti”, l’ha definita don Pasquale Bellanti, direttore del Museo diocesano di Piazza Armerina. La collezione di don Vincenzo Romano accoglie, tra gli altri, anche tanti capolavori italiani, oltre quelli provenienti dalla Terra Santa e molti da Paesi e continenti diversi. La passione di don Enzo è nata in famiglia, si tramanda da generazioni ed è stata condivisa dalla madre. Così si perfeziona l’idea di allestire al più presto un museo parrocchiale.