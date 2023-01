Musica sacra: Roma, dal 13 al 15 gennaio convegno di studio “Cantare ancora un canto nuovo”

Sarà dedicato a “‘Cantare ancora un canto nuovo’. (Ri)pensare e fare musica per la liturgia oggi” il convegno di studi che si svolgerà dal 13 al 15 gennaio, a Roma, presso il Pontificio Istituto di Musica sacra. A promuoverlo è l’associazione Universa Laus.

L’incontro, viene spiegato in una nota, “si propone di rilanciare la discussione scientifica e pastorale su aspetti fondamentali della relazione liturgia-musica quali il ruolo della musica nella liturgia, la composizione di testi e musiche per la celebrazione, la formazione delle comunità e delle assemblee al canto”.

I temi, approfonditi nelle relazioni con discussione, saranno presentati “in nome” dei padri fondatori di Universa Laus Italiana, la cui memoria è a fondamento del convegno. “Tale memoria – prosegue la nota – non vuole però essere una semplice commemorazione di esperienze e idee del passato, bensì uno stimolo per leggere il presente e camminare verso il futuro in unità di intenti tra tutti coloro che operano nel campo liturgico-musicale”.

Per questo, accanto alle relazioni a momenti di condivisione/poster, il convegno riserverà ampio spazio al dialogo con i partecipanti, “così da individuare, nella tavola rotonda conclusiva, una serie di principi condivisi che permettano di guardare ai temi affrontati per quanto possibile oltre quelle differenze di formazione e appartenenza ecclesiale che in passato hanno talvolta reso complicata la reciproca comprensione”.

Interverranno Elena Massimi, Chiara Colm, Morena Baldacci, Gianmartino Durighello, Goffredo Boselli, Luciana Ruatta, Paolo Rimoldi, Mauro Visconti, Maurizio Gagliardi, Franca Ferrari, Daniele Sabaino, Luigi Girardi, Antonio Parisi, Francesco Meneghello, Pierangelo Ruaro, Claudio Silvestri e Giuseppe Verardo. La lezione-concerto su “L’improvvisazione organistica nella liturgia” sarà tenuta da Claudio Cardani.