Noticum: sulla rivista missionaria digitale l’emergenza clima e le famiglie a km zero

È online il numero di gennaio di Noticum, la rivista digitale della fondazione Missio. Su questo numero, in primo piano, i cambiamenti climatici con i missionari che hanno partecipato alla Cop27 di Sharm el Sheik. “Abbiamo ancora poco tempo a disposizione per scongiurare l’innalzamento climatico di oltre 1,5 gradi che avrebbe conseguenze disastrose e irreversibili per l’umanità”, affermano dalla redazione. Nelle pagine a seguire le rubriche di Agorà della mondialità, le riflessioni bibliche di Sandro Gallazzi, il cammino delle chiese in Italia, le famiglie a km zero con l’esperienza di Marco Ratti e Valentina Caperdoni. E poi una nota sulla Coppa del mondo di calcio vinta dall’Argentina, le notizie dai continenti che arrivano dai missionari e dalle missionarie, il ricordo di Benedetto XVI di mons. Giuseppe Pasotto, vescovo nel Caucaso, la tragica morte dei sei missionari legati alla diocesi di Reggio Emilia in Madagascar. Qui per leggere Noticum.