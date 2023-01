Diocesi: Caltagirone, al via venerdì il corso di formazione all’impegno sociale e politico. Al primo incontro interviene mons. Renna

È don Tino Zappulla, direttore dell’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro della diocesi di Caltagirone, a presentare la nona edizione del corso di formazione all’impegno sociale e politico che si aprirà venerdì prossimo. “Il tema scelto per i nove incontri in programma – dice al Sir – è quello dell’economia civile: la scia è quella della 49ª Settimana sociale dei cattolici di Taranto, dedicata ad ambiente, lavoro e futuro, e l’intento è proporre un modo nuovo di guardare e di pensare, tanto all’uomo e dell’ambiente che abita e vive, quanto al sistema economico e finanziario: i principi sono quelli della sostenibilità, della corresponsabilità, della gratuità e della comunità”.

Il corso è in linea con la Dottrina sociale della Chiesa e i pronunciamenti del magistero di Papa Francesco e “ha il suo centro – aggiunge don Zappulla – nell’annuncio evangelico basato sulla centralità dell’uomo, dei suoi veri bisogni e delle sue fragilità. Non a caso a Caltagirone, partendo dal territorio e dalle sue peculiarità, si vogliono evidenziare alcune buone pratiche che offrono modelli di sviluppo sostenibile e più vicini alle persone”.

Gli incontri si terranno nella Sala “Mons. Nicotra” del Palazzo vescovile di Caltagirone. Il primo è in programma venerdì 13 gennaio: interverrà mons. Luigi Renna, arcivescovo di Catania e presidente della Commissione episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace della Cei, affrontando il tema “Dai sistemi economici ad una economia dal volto umano”.