Diocesi: Siena, venerdì il card. Lojudice a confronto sulla pace con gli studenti dei licei poliziani. Ospiti d’onore i ragazzi di Betlemme e Gerusalemme

Venerdì 13 gennaio, (ore 11) a Montepulciano, il card. Augusto Paolo Lojudice, vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza prenderà parte all’evento dedicato alla pace che coinvolgerà gli alunni delle classi seconde e terze dei licei Poliziani di Montepulciano. Ospiti d’onore saranno i ragazzi del coro “Sound of Angels – Bethlehem”, diretto da Nelly Abuaita Faddoul, e costituito da ragazzi delle scuole cristiane di Betlemme, Beit Jala, Beit Sahour e Gerusalemme per volontà di padre Ibrahim Faltas, Vicario della Custodia di Terra Santa e Direttore di tutte le Scuole della Custodia di Terra Santa. Il gruppo incontrerà i coetanei di Montepulciano insieme al card. Lojudice e a Franco Vaccari, fondatore di Rondine Cittadella della pace di Arezzo. Nel pomeriggio, rende noto la diocesi toscana, il gruppo parteciperà ad un evento organizzato dal Comune di Montepulciano sui progetti in Terra Santa. Il giorno seguente il coro avrà modo di condividere esperienze formative con Judy Diodato, direttrice del Coro Giovanile della Valdichiana, della Corale Poliziana, nonché vice direttrice dell’Istituto di Musica, che ha favorito i contatti con i cori e gli organizzatori dei concerti di Roma, Assisi e Firenze. Il coro “Sound of Angels – Bethlehem” si esibirà in concerto a Montepulciano, nella Chiesa del SS. Nome di Gesù, sabato 14 gennaio alle ore 17, con la partecipazione del Coro Giovanile della Valdichiana, diretto da Judy Diodato. Domenica 15 gennaio, il gruppo lascerà Montepulciano alla volta di Orvieto per la Santa Messa in Cattedrale. L’organizzazione dei concerti è stata resa possibile dall’Associazione Amici dell’Istituto di Musica di Montepulciano con il supporto tecnico della Fondazione Cantiere d’Arte di Montepulciano.