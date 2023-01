Guardie Svizzere: Eliah Cinotti è il nuovo responsabile per i media

Il Vice-Caporale Eliah Cinotti è il nuovo responsabile media delle Guardie Svizzere, dal 1° gennaio 2023. Sostituisce il vice caporale Manuel von Däniken in questa funzione. Il Vice-Caporale Eliah Cinotti, già residente a Bienne (BE) e originario di Schlieren (ZH) – si legge in una nota – è entrato a far parte del Corpo della Guardia Svizzera Pontificia il 1° ottobre 2019. Prima della sua nomina a Roma, si è diplomato alla Scuola Superiore di Commercio di Bienne (BE) e ha poi svolto il servizio militare come ufficiale subalterno nella scuola reclute della Polizia Militare 19 a Sion (VS). Presso la Guardia Svizzera Pontificia, inizialmente ha prestato servizio regolare in uniforme e poi è stato trasferito nelle retroguardie come assistente del capo del personale. Per motivi privati, il Vice-Caporale Manuel von Däniken lascerà la Guardia Svizzera Pontificia alla fine di febbraio 2023. Proseguirà gli studi in Svizzera presso l’Università di Coira, nel Cantone dei Grigioni. La Guardia Svizzera Pontificia, nella nota, lo ringrazia sentitamente per il suo grande impegno nella sua funzione di responsabile dei media.