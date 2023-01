Diocesi: Fabriano e Camerino, dal 14 gennaio un corso sulla Sindone con “percorsi storici, scientifici e didattici”

“Attraverso la Sindone. Percorsi storici, scientifici e didattici”. Questo il titolo del corso che prenderà il via sabato 14 gennaio per iniziativa della diocesi di Fabriano-Matelica e dell’arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche in collaborazione con Centro internazionale di Studi sulla Sindone di Torino (Ciss) e la Fondazione il Vallato. In programma tredici incontri, che si terranno tutti ogni giovedì ad esclusione dell’appuntamento conclusivo previsto sabato 1° aprile.

Sabato, alle 16.30 presso la sala conferenze della Fondazione il Vallato a Matelica, la presentazione (in presenza) del corso con relatori don Umberto Rotili, vicario con delega alla Pastorale della diocesi di Fabriano-Matelica, Enrico Simonato, segretario del Ciss di Torino sul tema “Cosa è la Sindone”. Nei successivi incontri, che si terranno online su piattaforma Zoom, interverranno mons. Giuseppe Ghiberti, docente alla Facoltà di Teologia dell’Italia Settentrionale e all’Università Cattolica di Milano, membro della Pontificia Commissione Biblica, l’archeologa Flavia Manservigi, i fisici Paolo di Lazzaro e Paola Iacomussi, Enrico Simonato, Nello Balossino, docente di Sistemi di realtà virtuale e di Informatica investigativa dell’Università di Torino, Gianmaria Zaccone, direttore del Ciss e membro della Commissione Sindone di Torino, il medico Walter Memmolo, delegato del Ciss per l’Italia meridionale e la Sicilia, Antonio Cassanelli, docente all’Ateneo Regina Apostolorum.