Diocesi: Montecassino, al nuovo abate dom Fallica l’augurio della città benedettina di Norcia

In un messaggio il Sindaco della città benedettina di Norcia, Nicola Alemanno, esprime “congratulazioni a Dom Antonio Luca Fallica” per la nomina, da parte di Papa Francesco, a nuovo Abate di Montecassino”. Da parte dell’Amministrazione comunale anche l’augurio di “buon lavoro per il prestigioso, quanto oneroso compito di guidare la Comunità Monastica del luogo dove riposano le spoglie mortali del Patrono d’Europa e nostro concittadino San Benedetto e dove la Regula Monachorum si è fatta sostanza e divenuta prezioso fondamento, non solo del Monachesimo e quindi per l’opera dei Monaci, ma di tutto l’Occidente per la sua straordinaria attualità. La Comunità nazionale ed internazionale guarda a Montecassino e vi si raccoglie in preghiera con solenne e austera devozione. Auspichiamo – conclude Alemanno – di poterci incontrare quanto prima, insieme alle comunità Monastiche di Norcia e Subiaco, con spirito e certezza di fattiva collaborazione, come avvenuto con il suo predecessore Dom Donato Ogliari, attualmente Abate dell’Abbazia di San Paolo fuori le Mura in Roma”.