Diocesi: Arezzo, domani riapre l’Archivio storico di Sansepolcro. Grazie a volontari orario prolungato anche al mercoledì mattina

Dopo la pausa per le festività natalizie, l’Archivio storico diocesano di Sansepolcro riaprirà al pubblico domani, mercoledì 11 gennaio. Grazie alla disponibilità dei volontari dell’Associazione “Vivere a Borgo Sansepolcro”, che dal 2018 operano in convenzione con la diocesi, sarà possibile prolungare l’orario di apertura anche al mercoledì mattina, per cui il nuovo orario sarà il seguente: mercoledì e giovedì, nella fascia oraria 9,30-12,30 e 15-17,30.

Oltre al fondo dell’Archivio vescovile e a quelli degli altri organismi diocesano, l’Archivio conserva anche i fondi relativi agli antichi nullius di Bagno di Romagna, Galeata e Sestino.

Nel 2022 l’Archivio è stato aperto al pubblico 92 giorni, per un totale di circa 490 ore; il totale degli accessi è stato di 160, per una media di 1,7 utenti a giornata (punta massima di 18 utenti registrata l’11 maggio). Rispetto al 2021 si è registrato un aumento di accessi del 16%. Sul totale, il 53% degli utenti è di Sansepolcro, ma non sono mancati studiosi di altri comuni, in particolare della Valtiberina tosco-umbra (12,5%) e dell’Emilia Romagna (10,6%), come anche dall’estero (5 dagli Stati Uniti d’America e uno dalla Francia). Sono state presentate in totale 20 domande di studio.

Il 2022 è stato anche l’anno che ha visto la ripresa dell’attività didattica, con il coinvolgimento di 2 scuole (Sansepolcro e Perugia) per un totale di 7 classi, 16 docenti e 135 alunni.

Accanto all’attività espressa da questi numeri si pone quella di descrizione ella documentazione, affidata ai volontari e coordinata da un archivista in collegamento con la Fondazione diocesana “Archivi – Biblioteche – Musei” e la Soprintendenza archivistica e bibliografica per la Toscana. Gli indici e i repertori realizzati sono consultabili nella pagina Archivio storico diocesano Sansepolcro del portale academia.edu: https://independent.academia.edu/ArchivioStoricoDiocesanoSansepolcro.

Inoltre, nei mesi di ottobre e novembre è stata organizzata la seconda edizione del ciclo di conferenze “Incontri con la storia”, in collaborazione con l’Associazione “Vivere a Borgo Sansepolcro” e l’Associazione storica dell’Alta Valle del Tevere, ed è stato pubblicato il secondo dei “Quaderni” dell’Archivio. Infine, grazie alla collaborazione di alcuni sponsor, del comune di Sansepolcro e della diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, è stato possibile il restauro di tre registri dei secoli XVI/XVII.