Diocesi: Foligno, giovedì la conferenza di formazione “L’evento educativo”

Giovedì 12 gennaio, dalle ore 16 alle 19, presso l’aula magna dell’Istituto tecnico tecnologico Leonardo Da Vinci, a Foligno, si terrà la seconda conferenza di formazione dal titolo “L’evento educativo” nell’ambito del “Progetto Cittadini del mondo” promosso dalla diocesi di Foligno. L’obiettivo, si legge in una nota, “è quello di realizzare un laboratorio formativo per ragionare sul ruolo positivo delle relazioni tra docenti-studenti, genitori-figli, educatori-giovani, dove sperimentare le proprie competenze e sviluppare la propria identità, in un continuo scambio con i pari e ‘le guide’, nel quale i processi emotivi e relazionali assumono un ruolo centrale.

La conferenza sarà tenuta da Francesca Mattioli, psicologa e psicoterapeuta laureata all’Università Pontificia Salesiana di Roma, specializzata in analisi transazionale presso Ifrep di Roma.

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza in particolare modo ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, genitori, assistenti sociali, amministratori pubblici, educatori di oratorio e gruppi giovanili parrocchiali, operatori pastorali. Per partecipare alla conferenza basta contattare la segreteria del “Progetto Cittadini del mondo” inviando una mail a sociale@diocesidifoligno.it.