Terra Santa: Pizzaballa (patriarca) su Giornata della Parola, “insieme per un ascolto della voce di Dio che ci chiama sulle vie della pace”

Patriarca latino di Gerusalemme, Pizzaballa (Foto Lpj.org)

In occasione della Giornata della Parola, indetta da Papa Francesco nel 2019 con la Lettera apostolica pubblicata in forma di Motu proprio Aperuit illis, che si celebrerà domenica 22 gennaio prossimo, Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini ha inviato un messaggio ai fedeli e ai gruppi della diocesi patriarcale esortandoli alla lettura di tutto il Nuovo Testamento. Il patriarca riporta la celebrazione della Giornata all’interno del cammino sinodale che si incentra su tre parole: “ascolto, comunione e missione”. “Capacità di ascoltare l’altro e capacità di ascoltare la Parola di Dio vanno insieme – spiega Pizzaballa -. L’una conduce inevitabilmente all’altra, perciò ascoltare e vivere vicini alla Parola di Dio, ci fa anche diventare capaci di attenzione verso l’altro, verso i bisogni della comunità, rafforza e nutre la nostra fede di cristiani”. Il patriarca, ricordando “i tanti problemi che affliggono le nostre rispettive società come l’impoverimento di tante famiglie, la fragilità economica, la violenza dilagante nelle città e nei villaggi, le tensioni sociali, politiche e militari più difficili del passato e, a volte, anche religiose” esprime l’auspicio che “questa giornata della Parola ci raccolga tutti insieme per un ascolto della voce di Dio che ci chiama sulle vie della pace. A nostra volta eleveremo il nostro grido e chiederemo al Signore che ascolti il nostro desiderio di giustizia e di pace, per chiedere ai governanti di impegnarsi davvero ad occuparsi del bene comune per tutti”. Dal patriarca latino di Gerusalemme anche l’annuncio che “in tutto il 2023 venga letto per intero del Vangelo di Luca nel tempo di Quaresima e degli Atti degli Apostoli nel tempo pasquale. Prima della Quaresima saranno rese disponibili sul sito del Patriarcato, le indicazioni utili per leggere giorno per giorno i due libri di san Luca”.