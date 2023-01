Marche: Caritas e Alleanza contro la povertà, al via ciclo di tre incontri. Giovedì a Fano si parla di “Abitare”

Prenderà il via giovedì 12 gennaio il ciclo di tre incontri promossi da Caritas Marche in collaborazione Alleanza contro la povertà delle Marche per approfondire alcuni aspetti della realtà regionale emersi nel primo report dell’Osservatorio sulle Vulnerabilità delle Marche.

Giovedì, dalle 15 presso il Centro pastorale di Fano, si parlerà di “Abitare”; sarà, spiegano dalla Caritas regionale, di “un importante momento di approfondimento, di riflessione e di collaborazione su un tema di attualità molto sentito nei nostri territori. Un incontro rivolto agli addetti ai lavori, alle istituzioni e a tutti i cittadini interessati”. Come si legge in una nota, “si parte da un dato importante sulla povertà estrema, dal 2019 le persone presenti nelle Marche senza dimora sono aumentate del 13,6%. Il problema dell’abitare è però trasversale e riguarda tanto i senza dimora quanto le coppie giovani con figli e gli anziani”. Dopo i saluti iniziali, sarà Emanuela Ripari del Sicet Marche a proporre una relazione a nome di Sunia, Sicet e Uniat, le principali sigle sindacali che rappresentano inquilini privati e assegnatari di edilizia pubblica. Seguirà la presentazione di un’esperienza a cura di Marco Gargiulo di Cooperazione Spazio Comune. Spazio poi ai tavoli di lavoro con facilitazione di Stefano Carbone e Caritas Marche.

Gli incontri proseguiranno il 9 febbraio ad Ancona con un appuntamento dedicato a “L’alimentazione” mentre per il 9 marzo, in una sede ancora da definire, si terrà quello su “La salute”.