Gmg Lisbona 2023: primo incontro del 2023 dei volontari. Oltre mille presenti

Volontari Gmg Lisbona (Foto Pedro Viana)

Primo incontro del 2023 per i volontari della Gmg di Lisbona (1-6 agosto) che si sono ritrovati con i loro team leader la sera dell’8 gennaio presso la chiesa del Sacro Cuore nella capitale lusitana. Erano presenti oltre mille persone. L’incontro è iniziato con la messa presieduta da mons. Joaquim Mendes, vescovo ausiliare di Lisbona, ed è proseguito con la presentazione del cammino che i volontari faranno fino alla Gmg. “Essere volontario è essere artefice di misericordia”, ha detto il vescovo ausiliare, citando parole di Papa Francesco, poi ha ringraziato i giovani per “la disponibilità e generosità messe a servizio della missione della Chiesa e della Giornata mondiale della gioventù”. Durante la prima sessione del pomeriggio, Margarida Manaia, responsabile della Direzione Accoglienza e volontariato (Dav), ha sottolineato che “non c’è Gmg senza volontari“, chiedendo a tutti di “essere entusiasti della Gmg”, perché “solo così potremo contagiare gli altri“. Beatriz Ribeiro, responsabile dell’équipe centrale, ha sottolineato l’importanza di questo incontro poiché “ci fa rendere conto che la Gmg si sta davvero avvicinando e ci fa capire quale sarà il nostro ruolo in questo incontro mondiale”. L’appuntamento è proseguito anche con un momento per i team leader ai quali sono state fornite diverse informazioni utili, tra cui la tipologia dei ruoli, i dettagli sulla formazione e altre iniziative interne.