Papa Francesco: “Covid-19 ha mostrato limiti dei sistemi di welfare””, “garantire a ogni essere umano l’accesso alle cure”

“Gli anni della pandemia hanno aumentato il nostro senso di gratitudine per chi opera ogni giorno per la salute e la ricerca. Ma da una così grande tragedia collettiva non basta uscire onorando degli eroi”. È il monito del Papa, che nel messaggio per la Giornata mondiale del malato fa notare che “il Covid-19 ha messo a dura prova questa grande rete di competenze e di solidarietà e ha mostrato i limiti strutturali dei sistemi di welfare esistenti”. “Occorre pertanto che alla gratitudine corrisponda il ricercare attivamente, in ogni Paese, le strategie e le risorse perché ad ogni essere umano sia garantito l’accesso alle cure e il diritto fondamentale alla salute”, l’appello di Francesco, che nella ricorrenza dell’11 febbraio ha esortato a guardare “al Santuario di Lourdes come a una profezia, una lezione affidata alla Chiesa nel cuore della modernità”: “Non vale solo ciò che funziona e non conta solo chi produce. Le persone malate sono al centro del popolo di Dio, che avanza insieme a loro come profezia di un’umanità in cui ciascuno è prezioso e nessuno è da scartare”.