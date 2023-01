Giovanni Paolo II: Roma, il 17 gennaio concerto in onore del Papa santo

Martedì 17 gennaio, (ore 16.00), presso la sala della Protomoteca in Campidoglio, con il patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica di Polonia presso la Santa Sede, si terrà un concerto in memoria di Papa Giovanni Paolo II. Si esibiranno la soprano Dominika Zamara, sul palco anche il Direttore d’Orchestra Maestro David Boldrini, il flautista Andrea Ceccomori e un quartetto di archi composto da musicisti del Conservatorio di Musica Santa Cecilia in Roma. Ospite dell’evento Bogdan Giemza, padre e professore, autore del Libro “Lo sport nella vita e nell’insegnamento di San Giovanni Paolo II”, il quale farà una breve presentazione in polacco del suo manoscritto. Traduce la presentazione e alcuni passi del libro padre e professore Jaroslaw Merecki, nipote di Giovanni Paolo II. Condurrà l’evento Alessio Musella, editore e curatore d’arte, che presenterà anche le tre opere d’arte dedicate a Papa Giovanni Paolo II, realizzate per l’occasione dagli artisti Tina Bellini, Francesca Falli e Felipe Cardena. In quest’occasione sarà consegnato anche il premio “Giotto”.