Pellegrinaggi: Unitalsi, ad Assisi dal 13 al 15 gennaio l’incontro animatori

Si svolgerà dal 13 al 15 gennaio, ad Assisi, nella basilica Santa Maria degli Angeli, l’incontro nazionale degli animatori dei pellegrinaggi Unitalsi, il tradizionale appuntamento di formazione, a cui sono attesi circa 400 volontari. I lavori saranno aperti venerdì 13 gennaio alle ore 16,30 e alle 17,30 è previsto il primo intervento da mons. Jean-Marc Micas, vescovo di Tarbes e Lourdes, sul tema “Lourdes, esperienza di Dio, esperienza della Chiesa, esperienza della gioia”. La prima giornata si concluderà in serata con la relazione “Il vero miracolo è Lourdes” del presidente del Bureau des Constatations Medicales di Lourdes, Alessandro De Franciscis.

Sabato 14 gennaio, i lavori riprenderanno in mattinata alle ore 9,30 con l’intervento di mons. Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli, su “Chiesa povera, Chiesa dei poveri, Chiesa per i poveri. Il tempo è adesso”. Seguirà la riflessione di Marina Marcolini, docente di letteratura italiana nella facoltà di Lettere e filosofia nell’Università di Udine, che collabora con padre Ermes Ronchi come autrice della trasmissione televisiva di Rai Uno “Le ragioni della speranza”. La presidente dell’Istituto Serafico di Assisi (centro di eccellenza per bambini e ragazzi con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali) Francesca Di Maolo concluderà la parte de lavori mattutini con l’intervento “Ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza d’animo e di corpo”: una pedagogia nel rapporto con la fragilità”.

Il pomeriggio alle ore 16,15 la sessione pomeridiana dei lavori sarà aperta da don Tullio Proserpio, cappellano ospedaliero dell’Istituto Tumori di Milano, sul tema “Il dolore, la speranza, la vita. Parole e musica scritte da Dio?”. Seguirà la riflessione di don Luigi Maria Epicoco, assistente ecclesiastico del Dicastero per la comunicazione ed editorialista dell’Osservatore Romano, sul tema “Per una fede che brucia”. La seconda giornata dei lavori si concluderà con la riflessione di Antonio Diella, responsabile formazione animatori Unitalsi, su “Costruire una cappella: a Lourdes, nell’Unitalsi, nella vita. Il cammino dell’animatore”. La giornata proseguirà alle ore 21 con la recita del Rosario nella basilica Santa Maria degli Angeli.

Domenica 15 gennaio, a conclusione delle giornate dedicate agli animatori dell’associazione, sono previsti gli interventi dei responsabili nazionali. Dopo la preghiera prevista alle ore 8,30 è in programma l’intervento di Cosimo Cilli, vicepresidente vicario Unitalsi, su “Segni e percorsi nel pellegrinaggio a Lourdes 2023 e nel 120° anniversario di fondazione dell’Associazione” e a seguire Rocco Palese, presidente nazionale dell’Unitalsi, accompagnerà i presenti verso “Il cammino dell’Associazione nel 2023: fedeltà, verità, coraggio”. Nell’ambito dell’incontro, verrà anche presentato il nuovo logo dell’Associazione per l’anno 2023. La messa alle ore 11,15 concluderà ufficialmente l’incontro.