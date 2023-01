Scuole paritarie: Agorà della parità, “bene l’inserimento nella legge di bilancio della stabilizzazione dei fondi aggiuntivi”

Le associazioni di gestori e genitori di scuole paritarie cattoliche e d’ispirazione cristiana, AGeSC, Cdo Opere Educative-FOE, Ciofs Scuola, Faes, Fidae, Fism, Fondazione Gesuiti Educazione, Salesiani per la Scuola-CNOS Scuola Italia, facenti parte di Agorà della parità, registrano con “soddisfazione” gli interventi a beneficio delle scuole paritarie già presenti nel ddl presentato dal Governo.

In particolare: la stabilizzazione dei 70 milioni di euro aggiuntivi, destinati all’inclusione di bambini e ragazzi diversamente abili nelle scuole paritarie, consentirà alle scuole paritarie – secondo le associazioni – di poter pianificare, nella consapevolezza di risorse certe, il reclutamento del personale, la retribuzione e la formazione dei docenti al fine di favorire un’adeguata accoglienza degli alunni con disabilità. “Tali risorse, pur non coprendo tutte le necessità, nel recente triennio hanno rappresentato un primo passo importante verso la parità di trattamento per tutti gli studenti diversamente abili a prescindere dalla scuola che frequentano”.

Prevista anche la conferma del contributo aggiuntivo di 20 milioni destinati alla scuola dell’infanzia, stanziati nel 2022, e l’incremento di ulteriori 20 milioni stabilizzati per gli anni a venire, sempre per le scuole dell’infanzia paritaria. Contribuiranno a rafforzare “l’indispensabile servizio pubblico”, che consente ad oltre 400.000 bambini l’accesso al primo grado di istruzione ed educazione. “Tali interventi, seppur apprezzabili, sono ancora lontani dal garantire alla famiglia il diritto alla libertà di scelta educativa per i propri figli. Le associazioni scriventi auspicano, pertanto, che il 2023 sia l’anno in cui vengano previsti passi concreti verso la piena attuazione della legge 62/2000 con provvedimenti normativi volti a favorire, nell’arco della legislatura, una effettiva libertà di scelta educativa”.