Don Lorenzo Milani: Terra Santa edizioni, nel centenario della nascita, un libro con documenti inediti sul sacerdote

Nel centenario della nascita di don Lorenzo Milani, Terra Santa (Ts) Edizioni pubblica una sua biografia ragionata e aggiornata dal titolo “Don Milani. Vita di un profeta disobbediente” di Mario Lancisi. Tra i più esperti biografi di don Milani, l’autore, giornalista e scrittore, ne traccia il ritratto attingendo a nuove lettere, scritti e testimonianze tra le quali spiccano quelle esclusive di Adele Corradi, insegnante a fianco del sacerdote negli ultimi anni della sua vita negli anni più avvincenti della Scuola di Barbiana, e di Francuccio Gesualdi, che con il fratello Michele ha vissuto per tredici anni in canonica con il priore. Il libro sulla vita di Lorenzo Milani, nato il 27 maggio 1923 e morto a soli 44 anni, il 26 giugno 1967, racchiude oltre mezzo secolo di studi milaniani e racconta l’interesse dell’autore per il priore di Barbiana. Interesse nato da una bocciatura scolastica, quella dell’autore, che, figlio di una famiglia poverissima, viene respinto e posto così davanti al bivio se proseguire gli studi o abbandonarli per andare a lavorare. Il filo rosso del libro, si legge in un comunicato di TS edizioni, “è quello di un profeta religioso e civile che ha marcato profondamente la storia del Novecento” come testimoniano le sue opere principali.