Diocesi: Reggio Calabria, intesa con il Comune per rafforzamento collaborazione istituzionale

La Città Metropolitana di Reggio Calabria e l’Arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova, nelle persone del sindaco facente funzioni Carmelo Versace e dell’Arcivescovo metropolita monsignor Fortunato Morrone, hanno sottoscritto, questa mattina, un protocollo d’intesa per il rafforzamento della reciproca collaborazione istituzionale. L’impegno comune è finalizzato alla realizzazione condivisa di progetti ed attività di carattere sociale, socio-assistenziale, educativo, formativo e culturale, rivolti a giovani, adulti, famiglie e associazioni operanti sul territorio metropolitano e ad ogni altra attività propedeutica allo sviluppo culturale, educativo e formativo delle nuove generazioni. Tra le finalità del protocollo sottoscritto anche la condivisione degli obiettivi concernenti la promozione, l’accompagnamento ed il supporto della crescita dei giovani, al fine di prevenire il disagio minorile ed adolescenziale, nonché il contrasto alla dispersione scolastica e la povertà educativa, la definizione e la programmazione delle priorità di intervento attraverso un tavolo di programmazione territoriale, con la compartecipazione di rappresentanti dei due Enti, ed uno strumento di programmazione annuale che consisterà nel piano annuale degli interventi. L’arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova, ancora secondo il protocollo con la Città Metropolitana, attraverso il “Centro di Accoglienza per senza fissa dimora”, proporrà di “erogare un servizio di accoglienza leggero, da mettere a disposizione temporanea dell’Azienda sanitaria, al fine di accogliere familiari di pazienti del vicino ospedale alla ricerca di temporaneo appoggio e destinare un ampio ambiente in Via del Seminario a mensa per le necessità del territorio, oltre agli spazi attorno all’edificio del Seminario per possibili parcheggi, allo scopo di decongestionare il traffico attorno all’Ospedale e alla Scuola Allievi Carabinieri”.