Servizio civile: Caritas Andria, approvati tre progetti. Venerdì 13 la presentazione

Tre progetti di Servizio civile universale della Caritas diocesana di Andria sono stati approvati, finanziati e presenti nel bando per il 2023. I progetti si suddividono in 3 aree nelle 5 sedi di Andria e Minervino Murge. I posti a disposizione sono 15. Lo rende noto la stessa Caritas. Le aree sono: Area educazione alimentare “Spendiamoci bene” presso le sedi del Forno di Comunità S. Agostino e la Bottega del commercio equo e solidale Filomondo; Area adulti in condizione di disagio “Sostenere la speranza” presso la sede della Caritas di Andria e Centro Emmaus (Minervino Murge); Area minori “Potenziare i processi educativi” presso la sede della Caritas Andria di Andria, la Biblioteca diocesana e la parrocchia di Madonna di Pompei. Il percorso proposto a tutti i candidati è il seguente: un colloquio preliminare (anche prima della scadenza del bando) con i referenti della Caritas diocesana e con i responsabili delle singole sedi di servizio; un piccolo tirocinio presso le sedi di attuazione del progetto, per vedere in concreto cosa si propone (possibilmente prima della scadenza del bando); un corso propedeutico, che rappresenta anche il momento di selezione ufficiale, in cui vengono date altre informazioni sulla Caritas e sul progetto (dopo la scadenza del bando). Venerdì 13 gennaio alle ore 19.30 presso la sede di Via De Nicola, 15 ci sarà un incontro di presentazione dei progetti. Info: https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2022/12/bando-ordinario-2022/.