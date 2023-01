Diocesi: Melfi, domani un incontro con don Ravagnani su “Credere da Dio”

“Quanto è difficile credere? Ma quanto è bello ed appagante credere? È possibile oggi, in questo nostro mondo, credere per degli adolescenti e dei giovani? Vorremmo trovare delle risposte chiare a queste domande, ma non è sempre possibile! Tuttavia è importante continuare a porsi le domande!”. Partendo da questa riflessione la diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa propone domani l’incontro “Credere da Dio…”. Porsi le domande, si legge sul sito della diocesi, “è quello che faremo mercoledì 11 gennaio alle ore 17.30 a Rionero presso l’Auditorium del Centro sociale: con i nostri giovani ascolteremo l’esperienza di convinto educatore di don Alberto Ravagnani, giovane sacerdote della diocesi di Milano ed esperto nella comunicazione e nell’uso dei linguaggi social. Il confronto tra esperienze diverse ed appassionate di servizio ai giovani possa diventare per tutti occasione di crescita!”.