Papa Francesco: Giorgia Meloni arrivata in Vaticano per udienza privata

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivato al Cortile di San Damaso per l’udienza privata con Papa Francesco, in programma alle 10. Quella di oggi è la prima udienza privata con il Santo Padre: Giorgia Meloni aveva avuto modo di salutarlo brevemente al termine dei funerali del Papa emerito Benedetto XVI, il 5 gennaio sul sagrato della basilica di San Pietro. La premier, che indossava un tailleur pantalone nero, era accompagnata dal compagno, Andrea Giambruno, anche lui in completo nero con il cappotto in mano. Insieme a Giorgia Meloni anche la figlia Ginevra, avvolta in un elegante cappottino nero, e dalla sua segretaria, anch’essa in nero d’ordinanza. Arrivata al Cortile di San Damaso, la premier è stata salutata dal Picchetto d’onore.