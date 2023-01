Aggiornamenti Sociali: nel nuovo numero i giovani nell’era-Meloni e una analisi della crisi iraniana

Che idea di giovani emerge dai primi passi del governo Meloni? È il tema dell’editoriale del nuovo numero di Aggiornamenti sociali firmato dal direttore padre Giuseppe Riggio. Nei “Dialoghi” viene invece riservato ampio spazio alla crisi iraniana e alle manifestazioni pacifiche della società civile “che vengono brutalmente represse dal regime”, spiegano dalla redazione. “Ne parliamo con Parisa Nazari, attivista iraniana, e Riccardo Cristiano, giornalista esperto di Medio Oriente”. Sempre sul fronte internazionale, “attraverso un testo di Jean-Arnault Dérens ci occupiamo della situazione dei Balcani e di come evolve il quadro politico anche a conseguenza della guerra russo-ucraina”. Sulle tracce di Ignazio di Loyola, Tiziano Ferraroni offre una riflessione sul valore della vulnerabilità “che conduce alla scoperta della solidarietà, mentre in un’intervista a Jacopo Bencini, consigliere politico di Italian Climate Network e partecipante alla scorsa Cop27, scopriamo il funzionamento di questi incontri globali e i dietro le quinte dei processi decisionali”. Di clima e ambiente parla anche il sociologo ambientale Giorgio Osti, che delinea le caratteristiche dei consumi degli italiani.

Seguono l’infografica di Mauro Bossi con una panoramica sulle aziende agricole in Europa e un testo di Cristina Quartararo sull’importanza delle donne migranti in Italia e nei Paesi occidentali nel settore medico e sociosanitario. Infine, chiude il numero una selezione di film (“Le nuotatrici” di Salli el-Hoseini) e di letture (“La maledizione della noce moscata” di Amitav Ghosh; “Percorsi di fraternità”, a cura di Walter Kasper e George Augustin; “Teneri assassini” di Isaia Sales) proposte dalla redazione.