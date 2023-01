Minori: Ercoli (Fonte di Ismaele), “si costituisca la Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza. Necessaria più attenzione”

“Sosteniamo convintamente l’appello dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza Carla Garlatti che ha chiesto” a dicembre scorso “la costituzione della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza. Il Governo dimostri una maggiore attenzione e sensibilità su questo tema. Non si vedono passi sul tema della riforma della giustizia civile con misure a garanzia reale per la tutela dei minori a partire di un’accurata revisione delle modalità di ascolto dei minori superando le discrezionalità dei Tribunali minorili italiani con l’indicazione per assumere linee operative unitarie”. Lo dichiara, oggi, Lucia Ercoli, presidente dell’Osservatorio per la tutela di minori Fonte di Ismaele.

“Occorre – aggiunge Ercoli – disciplinare la figura del curatore del minore che va distinta da quelle del difensore e come è superabile il conflitto d’interesse quando il curatore diviene rappresentante legale del minore”. “I bambini – conclude la presidente dell’Osservatorio per la tutela di minori Fonte di Ismaele – non possono stare all’ultimo gradino della scala dei valori presi in considerazione dal Governo”.