Papa Francesco: nomina mons. Daniel Pacho sottosegretario della Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato

Il Papa ha nominato sotto-segretario per il Settore multilaterale della Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali della Segreteria di Stato mons. Daniel Pacho, Consigliere di Nunziatura in servizio presso la medesima Sezione. Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Dopo quasi tre anni, quindi, lascia l’incarico Francesca Di Giovanni, la prima e unica donna, finora, in posizioni apicali in Segreteria di Stato, ringraziata dal cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, tramite un tweet per il suo “prezioso servizio”. Mons. Pacho è nato il 29 marzo 1974 a Francoforte sul Meno. È stato ordinato presbitero per la diocesi di Fulda il 25 giugno 2000. Ha conseguito la Laurea in Teologia presso la Pontificia Università Gregoriana a Roma. Il 1° luglio 2010 è entrato nel servizio diplomatico della Santa Sede, prestando la propria opera nelle Rappresentanze Pontificie in Benin e Tanzania. Dal gennaio 2018 è officiale della Sezione per i Rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali della Segreteria di Stato.