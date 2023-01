Papa Francesco: “intelligenza artificiale sempre più presente in ogni aspetto della vita quotidiana”

“La vostra concordia nel promuovere una cultura che ponga questa tecnologia al servizio del bene comune di tutti e della custodia della casa comune è esemplare per tanti altri”. È l’omaggio del Papa ai partecipanti all’Incontro “AI Ethics: An Abrahamic commitment to the Rome Call” promosso dalla Pontificia Accademia per la Vita e dalla Fondazione RenAIssance, in corso presso la Casina Pio IV. “La fraternità tra tutti è la condizione perché anche lo sviluppo tecnologico sia al servizio della giustizia e della pace ovunque nel mondo”, ha detto Francesco durante l’udienza a proposito dell’evento di oggi, che dopo la prima firma nel 2020 vede il coinvolgimento anche delle delegazioni ebraiche e islamiche, “che guardano alla cosiddetta intelligenza artificiale con uno sguardo ispirato dalle parole dell’Enciclica Fratelli tutti”. “Siamo tutti consapevoli di quanto l’intelligenza artificiale sia sempre più presente in ogni aspetto della vita quotidiana, sia personale che sociale”, l’analisi di Francesco: “Essa incide sul nostro modo di comprendere il mondo e noi stessi. Le innovazioni in questo campo fanno sì che tali strumenti siano sempre più decisivi nell’attività e perfino nelle decisioni umane. Vi incoraggio pertanto a proseguire in questo vostro impegno”.