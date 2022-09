Pakistan: Unicef, “situazione critica, 33 milioni di persone hanno bisogno di aiuto. 1600 scuole distrutte”

“I nostri uffici in Pakistan ci informano che la situazione nel Paese è davvero critica a causa delle piogge e delle inondazioni”: lo dichiara Andrea Iacomini, portavoce dell’Unicef Italia. “I morti aumentano di giorno in giorno, ad oggi sono 1.314 quelli identificati di cui quasi la metà bambini e bambine – prosegue -. Il dato più sconcertante è che le piogge hanno distrutto 1.600 scuole, spazzato via 3 milioni di acri di raccolto e lasciato 33 milioni di persone in urgente bisogno di aiuto umanitario. Non spegniamo la luce su questo disastro tra i peggiori degli ultimi decenni”.