Diocesi: Termoli, da oggi al 10 settembre a Castelmauro la festa della Madonna della Salute e di Sant’Antonio di Padova

(foto diocesi Termoli-Larino)

Inizieranno oggi a Castelmauro, i festeggiamenti in onore della Madonna della Salute e di Sant’Antonio di Padova, che si protrarranno fino al 10 settembre. Diversi gli appuntamenti nel programma che inizierà in serata, alle 20, con la fiaccolata che dal santuario accompagnerà la Madonna della Salute in paese, fino alla chiesa di Sant’Antonio, dove l’arrivo della statua sarà accolto da uno spettacolo pirotecnico e, a seguire alle 22, la messa. L’8 ed il 9 settembre le messe nel piazzale antistante la chiesa di Sant’Antonio saranno alle 7.30, 10.30 e 18, mentre alle 11.30 di entrambi i giorni si svolgerà la processione che toccherà le zone di Castelmauro Foltarella e Quarto di Fuori. Giovedì alle 9.30 è prevista la tradizionale asta in piazza del Popolo tra le squadre di giovani ed anziani, mentre la sera alle 21.30 il concerto di Pupo. Sabato mattina alle 8.30, la statua della madonna verrà riportata a spalla al santuario, dove dopo lo spettacolo pirotecnico, si celebrerà la messa alle 10.