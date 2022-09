Mozambico: attacco terroristico nella notte a comunità suore comboniane e a due fidei donum. Notizie ancora incerte

(Foto ANSA/SIR)

“Mi dispiace dover informare che ieri sera, intorno alle ore 21, è stata attaccata la nostra Comunità di Chipene, in Mozambico”. Sono le prime parole di una comunicazione della segreteria generale delle suore missionarie comboniane, firmata da suor Enza Carini, segretaria generale. Le notizie su quanto accaduto sono ancora incerte, ma la preoccupazione è grande per le sorti delle quattro religiose e per quelle di due missionari fidei donum, della diocesi di Pordenone, di una

comunità a poca distanza, che a loro volta avevano inviato nella notte messaggi commoventi, che lasciavano temere il peggio per un attacco terroristico. Questa mattina però ci si è potuti mettere in contatto con don Lorenzo Barro e don Loris Vignandel, scampati all’attacco.

Il comunicato delle comboniane prosegue così: “le notizie riguardanti le sorelle lì presenti sono incerte e durante la notte non è stato possibile raggiungere il luogo per averne più precise. L’unica sorella con la quale abbiamo avuto contatto è suor Eleonora Reboldi, scappata in foresta con alcune ragazze… Siamo preoccupate per suor Angeles López Hernández e suor Mara De Coppi perché non siamo sicure come stiano”. “Intanto ci uniamo tutte in preghiera per le nostre sorelle, per i nostri confratelli comboniani e per la gente tutta” in Mozambico.