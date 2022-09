Diocesi: Genova, domenica messa in dialetto alla vigilia della festa per santa Caterina Fieschi Adorno

Una messa in dialetto genovese sarà tra gli appuntamenti previsti per la preparazione alle celebrazioni della solennità di Santa Caterina Fieschi Adorno di Genova che si terrà lunedì 12 settembre alla presenza del vicario mons. Marino Poggi con la partecipazione dei parroci del vicariato Carignano Foce. La festività sarà quindi preceduta da un triduo di preparazione, dal 9 all’11 settembre. La “messa in zenéize” sarà celebrata domenica 11 settembre alle 17.30 e sarà presieduta da padre Vittorio Casalino. Nella mattinata di domenica è, invece, prevista una messa che verrà celebrata questa volta in lingua spagnola. Sono infatti ormai più di 20 anni che il santuario di Santa Caterina da Genova, gestito dai padri francescani, ospita la Cura pastorale latino americana genovese. Sabato pomeriggio, inoltre, sarà attiva la visita guidata alla chiesa e alla cripta Grimaldi per la quale è però necessaria la prenotazione contattando il Museo dei Beni culturali cappuccini (tramite email a info@bccgenova.org, telefonando al numero 010-8592759 oppure su Whatsapp mandando un messaggio a 377-3817248).