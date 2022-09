Mozambico: uccisione di suor Maria De Coppi. Mons. Pizziolo (Vittorio Veneto), “vita offerta in dono, seme fecondo di vita”

(Foto Vaticanews)

“Raggiunto dalla tragica notizia dell’uccisione di suor Maria De Coppi – originaria di Ramera, appartenente alla famiglia religiosa delle Comboniane, da molti anni in servizio missionario in Mozambico – il vescovo Corrado Pizziolo esprime tutto il suo personale cordoglio”. Lo si legge in una nota della diocesi di Vittorio Veneto pubblicata su “L’Azione”. “Nell’affidare l’anima di suor Maria al Signore, penso al dolore di tante persone che la conoscevano e la stimavano; penso al dolore dei suoi familiari, delle consorelle del suo Istituto religioso. Invoco dal Signore il dono della sua consolazione e del suo conforto su tutte queste persone e sull’intera nostra comunità diocesana”. Il vescovo aggiunge: “contemporaneamente esprimo la convinzione che una vita offerta totalmente in dono, fino alla morte, com’è stata quella di suor Maria, potrà certamente essere seme fecondo di vita, di speranza e di amore per tutte le persone alle quali ha offerto il suo servizio di missionaria”.