Misericordie: a Iolo (Prato) festa del volontariato dal 9 all’11 settembre. Domenica la messa e l’inaugurazione di una nuova ambulanza

Da venerdì 9 a domenica 11 settembre in piazza della Pieve a Iolo (Prato) torna l’appuntamento con la Festa del volontariato promossa dalla Misericordia. Anche per quest’anno i volontari della confraternita hanno organizzato tre giorni dedicati al gusto, al divertimento e alla sensibilizzazione verso la realtà associativa della locale Misericordia.

La Festa, giunta alla 14esima edizione, prenderà il via il 9 settembre con la “Sagra del cinghiale”. Sabato 10 il piatto forte sarà il cacciucco mentre domenica 11 gran finale con la serata “A tutta griglia”. Per tutte le cene è obbligatoria la prenotazione chiamando il numero 353 4186899 (servizio attivo dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19). Tutte le sere inoltre panini, crepes e, sempre su prenotazione, sarà aperta anche la pizzeria. Dalle 19 alle 20,30 in piazza della Pieve si potrà inoltre gustare l’AperiMise. Non mancherà poi la musica dal vivo con i 3 Bien (9 settembre), Simona & Massimo (10 settembre), School Rock (11 settembre).

Domenica 11 settembre alle ore 11,15 verrà celebrata la messa nella pieve di San Pietro a Iolo e a seguire, in piazza, verrà inaugurata una nuova ambulanza realizzata grazie al contributo della popolazione di Iolo e delle aziende ed enti locali. Durante la tre giorni di festa sarà possibile avvicinarsi al mondo del volontariato in Misericordia grazie alla presenza in piazza di due stand informativi. Il ricavato delle serate andrà a sostegno delle numerose attività svolte dalla Misericordia.

La Misericordia di Iolo, che nel 2021 ha raggiunto il traguardo dei 100 anni di fondazione, vanta circa 80 volontari attivi e 750 iscritti, 3 ambulanze e 8 mezzi attrezzati. La confraternita ha un punto prelievi Usl, svolge servizi sociali, servizi di emergenza 118 con ambulanza, di assistenza sanitaria alle manifestazioni e di protezione civile. Al suo interno è inoltre presente il gruppo donatori di sangue della Fratres. La Festa del Volontariato (a cadenza annuale), insieme al suggestivo presepe vivente (a cadenza biennale), sono le due iniziative che i volontari della Misericordia di Iolo allestiscono durante l’arco dell’anno.