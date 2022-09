Diocesi: Milano, l’8 settembre l’arcivescovo Delpini apre l’anno pastorale. La lettera “Kyrie, Alleluia, Amen” illustrata nelle città

L’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, presiederà come da tradizione, giovedì 8 settembre, festa della Natività della Beata Vergine Maria, a cui è dedicata la chiesa cattedrale, la messa pontificale che dà il via al nuovo anno pastorale (ore 9.30). Durante la celebrazione eucaristica si svolgerà il Rito di ammissione di undici seminaristi candidati al presbiterato e di otto candidati al diaconato permanente. “La messa, e in particolare l’omelia, saranno anche l’occasione – spiega un comunicato della diocesi – per ritornare su alcuni temi della Proposta pastorale per il 2022-2023, pubblicata lo scorso 24 giugno, dal titolo ‘Kyrie, Alleluia, Amen – Pregare per vivere, nella Chiesa come discepoli di Gesù’”. La messa pontificale sarà trasmessa in diretta su Telenova (canale 18 del digitale terrestre), sul portale diocesano www.chiesadimilano.it e sul canale YouTube. A partire dalla prossima settimana, l’arcivescovo presenterà poi personalmente la Lettera in sei delle sette zone pastorali della diocesi.