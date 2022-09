Carlo Maria Martini: domani su Famiglia Cristiana presentazione del suo pensiero in otto volumi. Il primo dal 15 settembre

La centralità della Sacra Scrittura, l’impegno nella vita di tutti i giorni, il coraggio di attraversare epoche di crisi con la lucidità e la speranza generate dalla fede, il dialogo tra culture diverse, il Concilio Vaticano II da conoscere e ancora da attualizzare in molte sue parti. Nel numero di domani giovedì 8 settembre in edicola, Famiglia Cristiana presenta una nuova collana, otto volumi in tutto, che raccoglie in modo ragionato il pensiero profetico del cardinale Carlo Maria Martini. L’iniziativa segue la pubblicazione di uno speciale dossier dedicato al gesuita, già arcivescovo di Milano, a dieci anni esatti dalla morte, avvenuta il 31 agosto 2012..

“Più vengono rilette, più sembra che le sue pagine acquistino profondità e significato”, spiega Natale Benazzi, saggista e curatore della nuova collana inedita San Paolo. “Martini un giorno aveva detto che la Chiesa gli sembrava indietro di 200 anni; dieci anni dopo la sua scomparsa, l’impressione è che lui fosse molto avanti, tanto da diventare attuale oggi più di ieri. E la sua attualità è quella che papa Giovanni XXIII aveva indicato con una frase diventata una sorta di refrain: la capacità di scrutare i segni dei tempi alla luce della Parola. Martini è attuale perché la sua lettura ecclesiale, civile, sociale e interiore oggi dice moltissimo di quello che sono diventate la nostra umanità e la nostra fede: luoghi sperduti e in ricerca, bisognosi di affondare mani e orecchie nella Parola mediata dalla concretezza dell’ascolto dell’altro”.

Il primo libro (Imparare a pregare, un itinerario con la Bibbia) sarà disponibile, a soli 7,90 euro più la rivista, a partire da giovedì 15 settembre.