Diocesi: Rieti, il 9 settembre il saluto di mons. Pompili alla comunità che ha guidato per 7 anni

Venerdì 9 settembre (ore 18), in concomitanza con la solennità della Dedicazione della cattedrale, il vescovo di Rieti, mons. Domenico Pompili, saluterà la comunità diocesana, in vista del suo prossimo trasferimento a Verona, dove si insedierà il 1° ottobre. La messa sarà celebrata all’aperto, in piazza Cesare Battisti, di fronte alla cattedrale di Santa Maria Assunta. Al termine della celebrazione mons. Pompili saluterà clero, autorità e cittadini intervenuti. Lo riferisce il sito del settimanale diocesano www.frontierarieti.com.