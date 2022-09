Elezioni: Pallucchi (Forum Terzo settore), “serve contaminazione di idee per rispondere a urgenze del Paese”

“L’iniziativa di oggi dimostra che c’è grande comprensione, da parte di tutte le forze politiche, della portata e della centralità dei temi che il Terzo settore sta sollevando in vista delle elezioni: povertà, accesso ai diritti, welfare, pace, sostenibilità. Bisogna però lavorare sul come rispondere alle urgenze che il Paese ha di fronte e per farlo serve abbattere quelle barriere pregiudiziali che impediscono una sana contaminazione di idee”. Così Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum nazionale del Terzo settore, a margine dell’evento “Mettete in agenda la solidarietà”, oggi a Roma, che ha visto la partecipazione dei seguenti esponenti politici: Maria Teresa Bellucci (FdI), Angelo Bonelli (Europa Verde), Alessia Centioni (Azione) Stanislao Di Piazza(M5S), Paolo Ferrero (Unione popolare), Marco Furfaro (Pd), Lisa Noja (Italia viva), Rossella Muroni (Green Italia), Antonio Palmieri (Forza Italia), Carla Ruocco (Impegno Civico), Erika Stefani (Lega) e Manuela Zambrano (+Europa). “Il Terzo settore, alla luce della sua esperienza nel leggere i bisogni delle persone e dare risposte efficaci anche producendo innovazione, può costruire contesti di confronto per capire gli interventi e gli investimenti da fare sulle politiche strutturali e contribuire a realizzare una società più equa, partecipata e solidale, anche attraverso la co-programmazione e la co-progettazione con la Pubblica amministrazione”, ha aggiunto Pallucchi.