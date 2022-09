Diocesi: Adria-Rovigo, Chioggia e Ferrara-Comacchio, il 9 settembre Giornata interdiocesana per la custodia del creato su “Quale transizione energetica?”

“Quale transizione energetica?”. Sarà questo il tema della Giornata interdiocesana per la custodia del Creato in programma venerdì 9 settembre a Rovigo. L’appuntamento – organizzato dagli Uffici di Pastorale sociale e del lavoro delle diocesi di Adria-Rovigo, Chioggia e Ferrara-Comacchio – sarà ospitato dalle 17.30 presso il Seminario di Rovigo (via Pascoli 51).

Introdurrà i lavori mons. Pierantonio Pavanello, vescovo di Adria-Rovigo; seguiranno gli interventi di mons. Gian Carlo Perego, arcivescovo di Ferrara-Comacchio, di Matteo Mascia, coordinatore del Progetto Etica e politiche ambientali presso la Fondazione Lanza, e di Eugenio Bignardi, responsabile della Pastorale sociale della diocesi di Cremona, che illustrerà alcuni progetti di Comunità energetiche. Durante l’incontro ci sarà spazio anche per un momento di preghiera interreligioso con la partecipazione di esponenti dell’Unione delle Comunità islamiche d’Italia, della Chiesa evangelica battista di Rovigo e della Chiesa rumena ortodossa di Rovigo. Diretta streaming sul canale YouTube della diocesi di Adria-Rovigo.