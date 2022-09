Diocesi: Vicenza, oggi e domani torna la festa patronale della Madonna di Monte Berico

Dopo due anni di interruzione dovuta alla pandemia di Covid-19, tornano nella diocesi di Vicenza i festeggiamenti in onore della patrona, la Madonna di Monte Berico, che inizieranno oggi, 7 settembre, con la processione al santuario. Il corteo religioso prenderà il via alle 20.30 dalla Cappella del Cristo, guidato da mons. Beniamino Pizziol, e pregando il rosario raggiungerà il piazzale della Vittoria dove, alle 21, il vescovo consegnerà ai fedeli il suo messaggio “Può l’occhio dire alla mano non ho bisogno di te?” (1ª Corinti 12,21), con le linee guida per il nuovo anno pastorale. L’8 settembre il santuario di Monte Berico aprirà alle 5 con la messa della veglia dell’aurora, mentre alle 11 è in programma la messa presieduta da mons. Pizziol. Durante tutta la giornata sono previste messe ogni ora dalle 6 alle 12 e dalle 15 alle 19.